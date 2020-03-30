В Саратове выявлены предприятия торговли и общепита, которые продолжили работать, несмотря на запрет
27 марта вступило в силу постановление правительства Саратовской области "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции (2019-nCoV)".
Соблюдение требований данного постановления проверяют сотрудники регионального управления Роспотребнадзора совместно с органами полиции. Так, 28 марта в ходе мониторинга объектов, работа которых должна быть приостановлена, проверено 1277 предприятий розничной торговли, общественного питания, объектов, оказывающих бытовые услуги, из которых продолжали работу 163. Предпринимателям вручены предостережения. Большинство работающих объектов добровольно прекратило деятельность в ходе мониторинга.
В Роспотребнадзоре напомнили, что за невыполнение противоэпидемических мероприятий предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа или администртивное приостановление деятельности на срок до 90 суток.