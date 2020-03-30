В Саратовской области официально подтверждено четыре заболевания коронавирусом
В воскресенье, 29 марта, в регионе было подтверждено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
По данным регионального минздрава, заболевшие недавно были за рубежом, но соблюдали режим самоизоляции. Диагноз у них установлен в ходе планового обследования.
На данный момент пациенты помещены в стационар. Их состояние оценивается как удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Члены семьи пострадавших также проверены и находятся под наблюдением. Кроме того, определен круг лиц, контактировавших с зараженными.