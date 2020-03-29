Онлайн карта распространения коронавируса
Коронавирус ступает уже не только по абстрактной планете, но и по вполне конкретным российским регионам и городам.
Даже статистика федерального уровня, зачастую, противоречива. Новостные ленты крупных издательств, "заимствуя" материал друг у друга, не особо-то вникают в цифры. Поэтому иногда публикуют позавчерашние данные уже после свежих, чем еще больше запутывают читателя.
Разобраться в происходящем поможет онлайн карта распространения коронавируса. Где по регионам и по РФ четко указано количество заболевших на текущий момент. Данные пополняются с максимальной оперативностью, но все-таки следует понимать, что РФ расположена в большом количестве часовых поясов. Да и информация поступает неравномерно. Поэтому статистика заражения коронавирусом в России может корректироваться в ту или иную сторону в зависимости от новых сведений.
Что надо знать про статистику заболеваний?
Если начистоту, то все существующие на текущий момент данные, кроме, пожалуй, китайских - это не данные по коронавирусу. Это результаты проведенных тестов. В США, например, провели около 550 тыс. тестов, в РФ на 27.03 - около 200 тыс.
Из них какое-то количество оказалось положительными, какое-то - отрицательными. Через, предположим, неделю, предположим, в Тамбовской области или любом другом регионе от коронавируса, к сожалению, умерла 1 бабушка. И выздоровело 3 молодых человека.
Все новостные ленты не исключают их из общей статистики, то есть, количество заболевших остается прежним, хотя количество больных уменьшилось. Или увеличилось, если было выявлено еще несколько случаев.
Ученые разделяют понятия "количество больных" и "количество заболевших". Для того, чтобы было легче анализировать масштабы эпидемии, используется суммарное количество когда-либо заболевших вирусом. Включая умерших и выздоровевших. А для того, чтобы определить опасность эпидемии на текущий момент логичнее использовать количество выявленных больных на данный момент.
Как определить уровень опасности коронавируса в конкретном регионе РФ?
Прежде всего, надо посмотреть на численность региона. Потом узнать сколько было сделано тестов. Если в регионе с населением в несколько миллионов человек сделано всего 20 тыс. тестов, то достоверность статистики может вызывать сомнение.
Риск всегда повышается в наиболее густонаселенных регионах, в РФ это Санкт-Петербург, Москва и города с населением более 500 тыс. человек. На данный момент большинство заболевших выявлено именно там. Берегите себя и следите за новостями из своего региона.
Подробнее: https://coronavirus-monitor.org/
Даже статистика федерального уровня, зачастую, противоречива. Новостные ленты крупных издательств, "заимствуя" материал друг у друга, не особо-то вникают в цифры. Поэтому иногда публикуют позавчерашние данные уже после свежих, чем еще больше запутывают читателя.
Разобраться в происходящем поможет онлайн карта распространения коронавируса. Где по регионам и по РФ четко указано количество заболевших на текущий момент. Данные пополняются с максимальной оперативностью, но все-таки следует понимать, что РФ расположена в большом количестве часовых поясов. Да и информация поступает неравномерно. Поэтому статистика заражения коронавирусом в России может корректироваться в ту или иную сторону в зависимости от новых сведений.
Что надо знать про статистику заболеваний?
Если начистоту, то все существующие на текущий момент данные, кроме, пожалуй, китайских - это не данные по коронавирусу. Это результаты проведенных тестов. В США, например, провели около 550 тыс. тестов, в РФ на 27.03 - около 200 тыс.
Из них какое-то количество оказалось положительными, какое-то - отрицательными. Через, предположим, неделю, предположим, в Тамбовской области или любом другом регионе от коронавируса, к сожалению, умерла 1 бабушка. И выздоровело 3 молодых человека.
Все новостные ленты не исключают их из общей статистики, то есть, количество заболевших остается прежним, хотя количество больных уменьшилось. Или увеличилось, если было выявлено еще несколько случаев.
Ученые разделяют понятия "количество больных" и "количество заболевших". Для того, чтобы было легче анализировать масштабы эпидемии, используется суммарное количество когда-либо заболевших вирусом. Включая умерших и выздоровевших. А для того, чтобы определить опасность эпидемии на текущий момент логичнее использовать количество выявленных больных на данный момент.
Как определить уровень опасности коронавируса в конкретном регионе РФ?
Прежде всего, надо посмотреть на численность региона. Потом узнать сколько было сделано тестов. Если в регионе с населением в несколько миллионов человек сделано всего 20 тыс. тестов, то достоверность статистики может вызывать сомнение.
Риск всегда повышается в наиболее густонаселенных регионах, в РФ это Санкт-Петербург, Москва и города с населением более 500 тыс. человек. На данный момент большинство заболевших выявлено именно там. Берегите себя и следите за новостями из своего региона.
Подробнее: https://coronavirus-monitor.org/