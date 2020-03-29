Ана Герц предпочла профессиональный спорт карьере супермодели
Профессиональная лыжница с внешностью русской красавицы и фигурой супермодели, Ана (Анастасия) Герц победила в Казанском лыжном марафоне-2020.
Мастер спорта, воспитанница школы олимпийского резерва по лыжным гонкам «Спартак» защищала на соревнованиях честь Москвы. 26-летняя спортсменка продолжает активно готовиться к следующим соревнованиям и остается примером для молодых коллег. Ане предлагали контракты международные дома моды, приглашая выступать на подиумах Милана и Парижа, но она выбрала профессиональный спорт.
Свой выбор она аргументировала так: «Наверное, только истинный спортсмен до кончиков пальцев может понять удовольствие от ожидания соревнований, тренировок, радость предвкушения и триумф победы! Спорт – это настоящее. Спорт – это навсегда!». Нужно отметить, что именно такой решительный настрой, трудоспособность, ответственность и железная дисциплина помогают ей добиваться высоких результатов. Нет сомнений, лыжницу ждут впереди только победы.
Мастер спорта, воспитанница школы олимпийского резерва по лыжным гонкам «Спартак» защищала на соревнованиях честь Москвы. 26-летняя спортсменка продолжает активно готовиться к следующим соревнованиям и остается примером для молодых коллег. Ане предлагали контракты международные дома моды, приглашая выступать на подиумах Милана и Парижа, но она выбрала профессиональный спорт.
Свой выбор она аргументировала так: «Наверное, только истинный спортсмен до кончиков пальцев может понять удовольствие от ожидания соревнований, тренировок, радость предвкушения и триумф победы! Спорт – это настоящее. Спорт – это навсегда!». Нужно отметить, что именно такой решительный настрой, трудоспособность, ответственность и железная дисциплина помогают ей добиваться высоких результатов. Нет сомнений, лыжницу ждут впереди только победы.