29 марта 2020 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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19:06 | 28 марта
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19:03 | 28 марта
Ана Герц предпочла профессиональный спорт карьере супермодели
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15:09 | 27 марта
За парковку на зеленой зоне нарушителям грозит штраф
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Прием граждан в ПФР будет осуществляться по предварительной записи
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В субботу ООО «КВС» отключит воду на трех улицах в центре Саратова
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Ана Герц предпочла профессиональный спорт карьере супермодели

Новости
Профессиональная лыжница с внешностью русской красавицы и фигурой супермодели, Ана (Анастасия) Герц победила в Казанском лыжном марафоне-2020.
Ана Герц предпочла профессиональный спорт карьере супермодели

Мастер спорта, воспитанница школы олимпийского резерва по лыжным гонкам «Спартак» защищала на соревнованиях честь Москвы. 26-летняя спортсменка продолжает активно готовиться к следующим соревнованиям и остается примером для молодых коллег. Ане предлагали контракты международные дома моды, приглашая выступать на подиумах Милана и Парижа, но она выбрала профессиональный спорт.

Свой выбор она аргументировала так: «Наверное, только истинный спортсмен до кончиков пальцев может понять удовольствие от ожидания соревнований, тренировок, радость предвкушения и триумф победы! Спорт – это настоящее. Спорт – это навсегда!». Нужно отметить, что именно такой решительный настрой, трудоспособность, ответственность и железная дисциплина помогают ей добиваться высоких результатов. Нет сомнений, лыжницу ждут впереди только победы.

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