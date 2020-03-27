27 марта 2020 ПЯТНИЦА
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Обязательства перед Фондом защиты прав граждан в соответствии с ФЗ №153 исполнил ПРОМИНСТРАХ

Новости


Банком России для ООО «ПРОМИНСТРАХ» в соответствии с частью 16 статьи 3 Федерального закона № 153-ФЗ была согласована рассрочка исполнения обязательств по передаче части страховой премии в Фонд защиты прав граждан.

ООО «ПРОМИНСТРАХ» досрочно исполнило обязательства перед Фондом, денежные средства в полном объеме перечислены на номинальный счет Фонда в соответствии с положениями Федерального закона № 153-ФЗ, - сообщили в пресс-службе компании.
Ранее Страховщик сообщал о том, что в 2020 г. компания собирается полностью отказаться от страховой деятельности.

Напомним, Федеральный закон № 153-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений ст. 25 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и внесении изменения в статью 62 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» вступил в силу 27 июня 2019 года. Согласно закону, заключенные договоры страхования досрочно прекращаются. При наступлении страхового случая Фонд выплачивает дольщикам проблемных объектов возмещение или достраивает объект за счет своих средств.

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