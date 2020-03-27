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За парковку на зеленой зоне нарушителям грозит штраф

Новости


Сегодня сотрудники управления муниципального контроля администрации города совместно с представителями Госавтоинспекции провели рейд по выявлению автовладельцев, оставляющих свои транспортные средства на зеленых зонах.

Так, нарушители были обнаружены на улицах Мичурина и Советской. Водители припарковали свои машины между деревьями, а также в местах, не занятых зелеными насаждениями. На всех автовладельцев составлены протоколы об административном правонарушении.

«Подобные мероприятия проходят на постоянной основе. Сотрудниками управления с начала года уже составлен 101 протокол об административных правонарушениях. Все они направлены на рассмотрение в административную комиссию города», - отметил начальник отдела муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения Михаил Жаднов.

За данное нарушение Законом Саратовской области установлена административная ответственность в виде штрафа. Для физических лиц сумма составляет от 2 до 4 тыс. руб., для должностных лиц – от 10 до 30 тыс. руб., для юридических лиц – от 50 до 100. В случае повторного нарушения штрафы увеличиваются до 4-5 тыс. руб., 30-50 тыс. руб., 100-200 тыс. руб. соответственно.