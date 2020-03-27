Энергетики рекомендуют клиентам обращаться в онлайн-приемные

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Все клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут получить консультацию специалиста, заполнив на официальном сайте форму «Обратная связь» https://saratov.esplus.ru/feedback/ или направив письмо на электронную почту saratov@esplus.ru.Жители Саратова и Энгельса, которых обслуживает Городской расчетный центр (СарРЦ), могут оставлять свои вопросы в личном кабинете на сайте саррц.рф https://my.sarrc.ru/#/user/login.Жители Саратова, Энгельса и Балакова, лицевые счета которых обслуживает Межрегиональный информационный расчетный центр, - в личном кабинете на сайте МИРЦ https://lk.m-irc.ru/Login.aspx?ReturnUrl=%2f.Также в личных кабинетах указанных центров можно передавать показания счетчиков, вести мониторинг начислений и оплат, направлять заявления и документы.Контактные телефоны для физических лиц: Саратов 8(8452) 24-51-54, Энгельс 8(8453) 54-49-01, Балаково 8(800) 700-10-32. Для юридических лиц: Саратов 8(8452) 24-51-53, Энгельс 8(8453) 54-49-01, Балаково 8(800) 600-03-90.Кроме этого, свои вопросы можно оставить на портале по вопросам качества горячего водоснабжения и отопления http://teplo.energy/ или направить сообщение на официальные странички «Т Плюс Саратов» в соцсети – Вконтакте и Инстаграм.