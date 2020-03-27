27 марта 2020 ПЯТНИЦА
Новости
19:56 | 27 марта
Обязательства перед Фондом защиты прав граждан в соответствии с ФЗ №153 исполнил ПРОМИНСТРАХ
16:00 | 27 марта
Энергетики рекомендуют клиентам обращаться в онлайн-приемные
15:09 | 27 марта
За парковку на зеленой зоне нарушителям грозит штраф
14:21 | 27 марта
Прием граждан в ПФР будет осуществляться по предварительной записи
13:30 | 27 марта
В субботу ООО «КВС» отключит воду на трех улицах в центре Саратова
12:33 | 27 марта
Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе "Лучший кинозал Саратовской области"
11:40 | 27 марта
Улицы областного центра очищают от последствий снегопада около 200 единиц спецтехники
10:49 | 27 марта
Пожарно-спасательные расчеты аэропорта «Гагарин» готовятся к весенне-летнему сезону
10:00 | 27 марта
Социальные пенсии саратовцев вырастут на 6,1%
09:12 | 27 марта
Правительство Саратовской области рекомендовало гражданам обращаться в органы власти дистанционно
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Энергетики рекомендуют клиентам обращаться в онлайн-приемные

Новости


Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» в условиях эпидемиологической обстановки рекомендует решать вопросы через онлайн сервисы, не посещая офисы обслуживания. Это сократит риск распространения вирусной инфекции.

Все клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут получить консультацию специалиста, заполнив на официальном сайте форму «Обратная связь» https://saratov.esplus.ru/feedback/ или направив письмо на электронную почту saratov@esplus.ru.

Жители Саратова и Энгельса, которых обслуживает Городской расчетный центр (СарРЦ), могут оставлять свои вопросы в личном кабинете на сайте саррц.рф https://my.sarrc.ru/#/user/login.

Жители Саратова, Энгельса и Балакова, лицевые счета которых обслуживает Межрегиональный информационный расчетный центр, - в личном кабинете на сайте МИРЦ https://lk.m-irc.ru/Login.aspx?ReturnUrl=%2f.

Также в личных кабинетах указанных центров можно передавать показания счетчиков, вести мониторинг начислений и оплат, направлять заявления и документы.

Контактные телефоны для физических лиц: Саратов 8(8452) 24-51-54, Энгельс 8(8453) 54-49-01, Балаково 8(800) 700-10-32. Для юридических лиц: Саратов 8(8452) 24-51-53, Энгельс 8(8453) 54-49-01, Балаково 8(800) 600-03-90.

Кроме этого, свои вопросы можно оставить на портале по вопросам качества горячего водоснабжения и отопления http://teplo.energy/ или направить сообщение на официальные странички «Т Плюс Саратов» в соцсети – Вконтакте и Инстаграм.