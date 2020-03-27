Энергетики рекомендуют клиентам обращаться в онлайн-приемные
Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» в условиях эпидемиологической обстановки рекомендует решать вопросы через онлайн сервисы, не посещая офисы обслуживания. Это сократит риск распространения вирусной инфекции.
Все клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут получить консультацию специалиста, заполнив на официальном сайте форму «Обратная связь» https://saratov.esplus.ru/feedback/ или направив письмо на электронную почту saratov@esplus.ru.
Жители Саратова и Энгельса, которых обслуживает Городской расчетный центр (СарРЦ), могут оставлять свои вопросы в личном кабинете на сайте саррц.рф https://my.sarrc.ru/#/user/login.
Жители Саратова, Энгельса и Балакова, лицевые счета которых обслуживает Межрегиональный информационный расчетный центр, - в личном кабинете на сайте МИРЦ https://lk.m-irc.ru/Login.aspx?ReturnUrl=%2f.
Также в личных кабинетах указанных центров можно передавать показания счетчиков, вести мониторинг начислений и оплат, направлять заявления и документы.
Контактные телефоны для физических лиц: Саратов 8(8452) 24-51-54, Энгельс 8(8453) 54-49-01, Балаково 8(800) 700-10-32. Для юридических лиц: Саратов 8(8452) 24-51-53, Энгельс 8(8453) 54-49-01, Балаково 8(800) 600-03-90.
Кроме этого, свои вопросы можно оставить на портале по вопросам качества горячего водоснабжения и отопления http://teplo.energy/ или направить сообщение на официальные странички «Т Плюс Саратов» в соцсети – Вконтакте и Инстаграм.