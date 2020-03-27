Прием граждан в ПФР будет осуществляться по предварительной записи

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Эта вынужденная мера принята в целях обеспечения безопасности граждан и в рамках предупреждения распространения коронавируса COVID-19, временно, до особых распоряжений. Исключение – оформление пособия на погребение. За ним допускается обращение без записи.Предварительная запись на прием осуществляется: · через официальный сайт Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru;· через мобильное приложение «ПФР. Электронные сервисы» (доступно в Google Play App Store);· по телефону «горячей линии» в той клиентской службе ПФР, куда Вы намерены обратиться.Отделение ПФР по Саратовской области рекомендует всем гражданам и особенно людям старшего возраста обращаться за государственными услугами дистанционно, реже посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.Важно отметить, что большинство услуг Пенсионного фонда РФ можно получить в электронном виде, не выходя из дома:· через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru · на официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru.· через мобильное приложение «ПФР. Электронные сервисы».· документы в ПФР также возможно направить почтовым сообщением.В большинстве семей есть представители старшего поколения. Пожалуйста, помогите им в случае необходимости получить необходимые услуги ПФР онлайн.Консультации по вопросам пенсионного и социального обеспечения можно получить в онлайн-приемной на сайте ПФР или по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Саратовской области в будние дни: 8(8452) 52-21-92.«Горячие линии» работают также в клиентских службах ПФР в каждом районе области. Найти их Вы можете на сайте ПФР в разделе Контакты. Время работы «горячих линий» соответствует времени работы клиентских служб ПФР (пн.-чт. с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 16.45, без перерыва на обед).