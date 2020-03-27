27 марта 2020 ПЯТНИЦА
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Прием граждан в ПФР будет осуществляться по предварительной записи

Новости
Прием граждан в ПФР будет осуществляться по предварительной записи

С 30 марта 2020 года прием граждан во всех клиентских службах ПФР на территории Саратовской области будет осуществляться по предварительной записи.

Эта вынужденная мера принята в целях обеспечения безопасности граждан и в рамках предупреждения распространения коронавируса COVID-19, временно, до особых распоряжений. Исключение – оформление пособия на погребение. За ним допускается обращение без записи.

Предварительная запись на прием осуществляется: · через официальный сайт Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru;

· через мобильное приложение «ПФР. Электронные сервисы» (доступно в Google Play App Store);

· по телефону «горячей линии» в той клиентской службе ПФР, куда Вы намерены обратиться.

Отделение ПФР по Саратовской области рекомендует всем гражданам и особенно людям старшего возраста обращаться за государственными услугами дистанционно, реже посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Важно отметить, что большинство услуг Пенсионного фонда РФ можно получить в электронном виде, не выходя из дома:

· через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru · на официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru.

· через мобильное приложение «ПФР. Электронные сервисы».

· документы в ПФР также возможно направить почтовым сообщением.

В большинстве семей есть представители старшего поколения. Пожалуйста, помогите им в случае необходимости получить необходимые услуги ПФР онлайн.

Консультации по вопросам пенсионного и социального обеспечения можно получить в онлайн-приемной на сайте ПФР или по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Саратовской области в будние дни: 8(8452) 52-21-92.

«Горячие линии» работают также в клиентских службах ПФР в каждом районе области. Найти их Вы можете на сайте ПФР в разделе Контакты. Время работы «горячих линий» соответствует времени работы клиентских служб ПФР (пн.-чт. с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 16.45, без перерыва на обед).