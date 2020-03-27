27 марта 2020 ПЯТНИЦА
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19:56 | 27 марта
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16:00 | 27 марта
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15:09 | 27 марта
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14:21 | 27 марта
Прием граждан в ПФР будет осуществляться по предварительной записи
13:30 | 27 марта
В субботу ООО «КВС» отключит воду на трех улицах в центре Саратова
12:33 | 27 марта
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11:40 | 27 марта
Улицы областного центра очищают от последствий снегопада около 200 единиц спецтехники
10:49 | 27 марта
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В субботу ООО «КВС» отключит воду на трех улицах в центре Саратова

Новости


Завтра, 28 марта, ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» для ввода в строй новых коммуникаций в доме №40/42 на улице Соборная с 09:00 до 20:00 перекроют задвижку водовода d-300 мм.

В домах №№56, 58, 58А, 58Б, 60, 60/1, 62/2, 64, 64Е и 72 на улице Первомайской, домах №№29 и 42В на улице Соборной и в доме №39 на улице Некрасова будет отключено холодное водоснабжение.

В зоне отключения окажутся 487 жителей домов разной этажности, в том числе 81 ребенок. Также холодное водоснабжение будет отключено в ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн» (Соборная, 40). Администрация учреждения предупреждена заблаговременно, в госпитале сделан необходимый запас воды.

Силами ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» жителям данного района будет организован подвоз питьевой воды. Автоцистерна будет находиться на пересечении улиц Первомайской и Соборной в 12:00.
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