В субботу ООО «КВС» отключит воду на трех улицах в центре Саратова
Завтра, 28 марта, ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» для ввода в строй новых коммуникаций в доме №40/42 на улице Соборная с 09:00 до 20:00 перекроют задвижку водовода d-300 мм.
В домах №№56, 58, 58А, 58Б, 60, 60/1, 62/2, 64, 64Е и 72 на улице Первомайской, домах №№29 и 42В на улице Соборной и в доме №39 на улице Некрасова будет отключено холодное водоснабжение.
В зоне отключения окажутся 487 жителей домов разной этажности, в том числе 81 ребенок. Также холодное водоснабжение будет отключено в ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн» (Соборная, 40). Администрация учреждения предупреждена заблаговременно, в госпитале сделан необходимый запас воды.
Силами ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» жителям данного района будет организован подвоз питьевой воды. Автоцистерна будет находиться на пересечении улиц Первомайской и Соборной в 12:00.