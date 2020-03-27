Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе "Лучший кинозал Саратовской области"
Оргкомитетом областного конкурса «Лучший кинозал Саратовской области» («Лучший Дом кино») продлен срок приема заявок на участие.
Теперь у будущих конкурсантов есть возможность прислать свои сценарии и презентации до 10 апреля.
Напомним, в этом году соревнование за звание «лучшего кинозала в Саратовской области» будет проводиться по двум направлениям:
- для методистов муниципальных кинозалов и кинотеатров,
- для руководителей и специалистов модернизированных кинозалов.
Отметим, новая номинация для руководителей и специалистов модернизированных кинозалов получила большой отклик. На текущей неделе в оргкомитет поступили заявки от современных кинозалов Александрово-Гайского, Турковского и Энгельсского муниципальных районов.
Для участия в соревновании конкурсантам номинации необходимо представить видеоролик на тему привлечения детско-юношеской и семейной аудитории в современный кинозал.
Большинство конкурсантов номинации для методистов муниципальных кинозалов и кинотеатров обратились к теме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Напоминаем, заявки направляются в свободной форме на электронную почту metod-sarkvc@mail.ru.