Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе "Лучший кинозал Саратовской области"

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Теперь у будущих конкурсантов есть возможность прислать свои сценарии и презентации до 10 апреля.Напомним, в этом году соревнование за звание «лучшего кинозала в Саратовской области» будет проводиться по двум направлениям:- для методистов муниципальных кинозалов и кинотеатров,- для руководителей и специалистов модернизированных кинозалов.Отметим, новая номинация для руководителей и специалистов модернизированных кинозалов получила большой отклик. На текущей неделе в оргкомитет поступили заявки от современных кинозалов Александрово-Гайского, Турковского и Энгельсского муниципальных районов.Для участия в соревновании конкурсантам номинации необходимо представить видеоролик на тему привлечения детско-юношеской и семейной аудитории в современный кинозал.Большинство конкурсантов номинации для методистов муниципальных кинозалов и кинотеатров обратились к теме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.Напоминаем, заявки направляются в свободной форме на электронную почту metod-sarkvc@mail.ru.