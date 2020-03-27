Пожарно-спасательные расчеты аэропорта «Гагарин» готовятся к весенне-летнему сезону
Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») начала комплексные учения в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.
Во время очередной тренировки отрабатывались действия звеньев газодымозащитной службы в аппаратах на сжатом воздухе, выполнялись нормативы по пожарно-строевой подготовке – надевание боевой одежды, боевое развертывание, отработка действий, предусмотренных оперативным планом тушения пожаров на воздушных судах.
Также в период подготовки к работе в весенне-летний период будут проходить тренировки по тушению пожара разлитого авиационного топлива, возгораний силовых установок воздушного судна и пожаров внутри салона фюзеляжа самолета.
В аэропорту «Гагарин» ежедневно пожарную безопасность обеспечивают три боевых расчета. В каждой смене пожарно-спасательной команды проходят регулярные плановые тренировки и обучение, проверка боеготовности при внезапном объявлении учебной тревоги. Отрабатываются различные сценарии развития аварийной ситуации на воздушном судне, владение практическими навыками по использованию пожарно-технического вооружения, по тактической и строевой подготовке, сдаются зачеты и нормативы.