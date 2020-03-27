27 марта 2020 ПЯТНИЦА
Новости
19:56 | 27 марта
Обязательства перед Фондом защиты прав граждан в соответствии с ФЗ №153 исполнил ПРОМИНСТРАХ
16:00 | 27 марта
Энергетики рекомендуют клиентам обращаться в онлайн-приемные
15:09 | 27 марта
За парковку на зеленой зоне нарушителям грозит штраф
14:21 | 27 марта
Прием граждан в ПФР будет осуществляться по предварительной записи
13:30 | 27 марта
В субботу ООО «КВС» отключит воду на трех улицах в центре Саратова
12:33 | 27 марта
Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе "Лучший кинозал Саратовской области"
11:40 | 27 марта
Улицы областного центра очищают от последствий снегопада около 200 единиц спецтехники
10:49 | 27 марта
Пожарно-спасательные расчеты аэропорта «Гагарин» готовятся к весенне-летнему сезону
10:00 | 27 марта
Социальные пенсии саратовцев вырастут на 6,1%
09:12 | 27 марта
Правительство Саратовской области рекомендовало гражданам обращаться в органы власти дистанционно
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Социальные пенсии саратовцев вырастут на 6,1%

Новости


1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Социальную пенсию получают инвалиды 1, 2 и 3 группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети, потерявшие одного или обоих родителей, а также граждане, получающие социальную пенсию по старости.

Также с 1 апреля на 6,1% будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Получателями такого вида пенсий являются инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность, а также инвалиды, потерявшие здоровье во время прохождения службы в армии по призыву и члены их семей, пенсионеры, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф.

В Саратовской области проживает свыше 41,6 тыс. получателей социальных пенсий и почти 2,7 тыс. получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Индексация названных видов пенсий произойдет в беззаявительном порядке.
Кроме того, с 1 апреля увеличатся дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, установленное гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, и другие выплаты по линии ПФР, размеры которых в соответствии с законодательством определяются исходя из размера социальной пенсии.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код