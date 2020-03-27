Социальные пенсии саратовцев вырастут на 6,1%

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Также с 1 апреля на 6,1% будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Получателями такого вида пенсий являются инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность, а также инвалиды, потерявшие здоровье во время прохождения службы в армии по призыву и члены их семей, пенсионеры, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф.В Саратовской области проживает свыше 41,6 тыс. получателей социальных пенсий и почти 2,7 тыс. получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Индексация названных видов пенсий произойдет в беззаявительном порядке.Кроме того, с 1 апреля увеличатся дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, установленное гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, и другие выплаты по линии ПФР, размеры которых в соответствии с законодательством определяются исходя из размера социальной пенсии.