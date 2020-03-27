Правительство Саратовской области рекомендовало гражданам обращаться в органы власти дистанционно
В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Саратовской области в соответствии с Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства (письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 19-0/10/П-2261) оперативный штаб при Правительстве Саратовской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, среди населения Саратовской области, жителям Саратовской области рекомендует с 26 марта 2020 года обращаться в государственные органы власти Саратовской области и органы местного самоуправления Саратовской области в письменной форме по почтовому адресу, через находящиеся в круглосуточном доступе почтовые ящики, размещенные на зданиях органов власти области, через Электронную приемную официальных сайтов, размещенных в сети интернет, или в устной форме посредством телефонной связи.