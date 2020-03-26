Михаил Исаев рассказал, как родителям получить психологическую поддержку в период карантина

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Это совместный проект комитета по образованию, «Городского методического центра» при участии семейных психологов.«Каждый родитель с помощью телефона и мобильного приложения Viber может получить психологическую поддержку в группе «Чат с семейными психологами в карантин». Ежедневно в форме беседы будут выходить практические советы и рекомендации, короткие видео с техниками и упражнениями от семейных психологов», - написал Михаил Исаев.В чате можно обмениваться идеями и родительским опытом, задавать прямые вопросы психологам и сообществу единомышленников, а также делиться рекомендациями по организации свободного времени с детьми, книгами для прочтения, предлагать к просмотру и обсуждению фильмы и мультфильмы.Самоизоляция в кругу семьи - это возможность для:- повышения семейной стрессоустойчивости;- восполнения внутренних ресурсов подручными средствами;- создания атмосферы стабильности и спокойствия внутри семьи;- превращения текущих затруднений в интересные возможности;- улучшения взаимопонимания между всеми членами семьи;- повышения качества общения;- нахождения общих интересов и новых конструкций общения;- умения разрешать конфликты безопасным для всех способом;- профилактики родительского выгорания.