Михаил Исаев рассказал, как родителям получить психологическую поддержку в период карантина
Сегодня, 26 марта, глава города Михаил Исаев разместил на своей странице в социальной сети Инстаграм пост о создании онлайн-площадки взаимной поддержки родителей в период вынужденной самоизоляции и длительного пребывания всей семьи в ограниченном пространстве.
Это совместный проект комитета по образованию, «Городского методического центра» при участии семейных психологов.
«Каждый родитель с помощью телефона и мобильного приложения Viber может получить психологическую поддержку в группе «Чат с семейными психологами в карантин». Ежедневно в форме беседы будут выходить практические советы и рекомендации, короткие видео с техниками и упражнениями от семейных психологов», - написал Михаил Исаев.
В чате можно обмениваться идеями и родительским опытом, задавать прямые вопросы психологам и сообществу единомышленников, а также делиться рекомендациями по организации свободного времени с детьми, книгами для прочтения, предлагать к просмотру и обсуждению фильмы и мультфильмы.
Самоизоляция в кругу семьи - это возможность для:
- повышения семейной стрессоустойчивости;
- восполнения внутренних ресурсов подручными средствами;
- создания атмосферы стабильности и спокойствия внутри семьи;
- превращения текущих затруднений в интересные возможности;
- улучшения взаимопонимания между всеми членами семьи;
- повышения качества общения;
- нахождения общих интересов и новых конструкций общения;
- умения разрешать конфликты безопасным для всех способом;
- профилактики родительского выгорания.