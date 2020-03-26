Администрация Саратова напоминает гражданам алгоритм действий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

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Если Вы вернулись с территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции в течение последних 14 дней или имели контакт с такими лицами передать сведения о месте, дате пребывания, контактной информации на «горячую линию»!Есть у Вас есть симптомы ОРВИ:1.Вы обязаны оставаться дома!2. Вызвать врача на дом, сообщив о симптомах и о том, что находились в эпидемиологически неблагополучной стране.3. Изоляция на дому продлится не менее 14 дней, работающим выдаётся листок нетрудоспособности.4. В зависимости от тяжести заболевания врач назначит лечение.Нет симптомов ОРВИ:1.Вы обязаны оставаться дома!2. Вызвать врача на дом, сообщив о том, что находились в эпидемиологически неблагополучной стране.3. Изоляция на дому продлится не менее 14 дней, работающим выдаётся листок нетрудоспособности.4. В случае появления симптомов ОРВИ немедленно вызвать врача на дом из поликлиники.Если Вы не находились на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции и у Вас есть симптомы ОРВИ:1. Вызвать врача на дом из поликлиники!2. В зависимости от тяжести заболевания врач назначит лечение.3. Если у Вас появились симптомы ОРВИ, а среди Ваших близких есть люди, которые выезжали в страны, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, обязательно скажите об этом врачу.Срочно вызывайте скорую медицинскую помощь (112 или 103), если у Вас: выраженное затруднение дыхания; появились осложнения имеющихся хронических заболеваний; температура тела более 38°СЛицам старше 60 лет и лицам в возрасте от 25 до 60 лет, имеющим хронические заболевания при необходимости посещения поликлиники, при появлении симптомов ОРВИ или других заболеваний – ВЫЗЫВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ.Телефоны горячей линии:Единая горячая линия РФ: 8-800-2000-112 https://стопкоронавирус.рф/Единый консультативный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (круглосуточно, звонок бесплатный)Управление Роспотребнадзора по Саратовской области: 8-800-100-18-58 (с 10:00 до 17:00 местного времени, перерыв с 12:00 до 12:45)Отдел эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Саратовской области: (8452) 20-83-08; (8452) 22-81-56Саратовский областной центр медицинской профилактики : (8452) 41-13-37 (с 9:00 до 17:00)Центр медицины катастроф: (8452) 79-93-12 (8452) 79-93-13 (круглосуточно)