26 марта 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 26 марта
Михаил Исаев рассказал, как родителям получить психологическую поддержку в период карантина
16:12 | 26 марта
Федерация эстетической гимнастики переносит соревнования
15:25 | 26 марта
Администрация Саратова напоминает гражданам алгоритм действий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
14:32 | 26 марта
Саратовская областная филармония имени А. Шнитке предлагает к просмотру видеонарезки прошедших концертов на своем ютуб-канале
13:39 | 26 марта
Областной киновидеоцентр рекомендует смотреть хорошее кино!
12:48 | 26 марта
Железнодорожный переезд в Красноармейском районе Саратовской области будет временно закрыт со 2 по 8 апреля
12:00 | 26 марта
Саратовские спортсмены продолжают тренировки дома
10:42 | 26 марта
На уборке улиц Саратова задействовано около двухсот единиц спецтехники
09:49 | 26 марта
ОНФ выяснит у родителей школьников, с какими сложностями обучения они столкнулись на карантине
09:00 | 26 марта
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Саратовская областная филармония имени А. Шнитке предлагает к просмотру видеонарезки прошедших концертов на своем ютуб-канале

Новости


Саратовская областная филармония имени А. Шнитке предлагает к просмотру видеонарезки прошедших концертов на своем ютуб-канале: https://www.youtube.com/channel/UCpg1shPZFEvBgOOXBrxeAMA/playlists

Вниманию слушателей предоставляются концерты Академического симфонического оркестра, Театра хоровой музыки, Концертного оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд», эстрадно-джазового ансамбля «Манго-Экспресс», ансамбля народных инструментов «Парафраз», ансамбля старинной музыки «Трио-соната», фольклорного ансамбля «Балаган» Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке, программы филармонических концертных исполнителей, концерты и спектакли для детей.
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