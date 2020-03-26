Саратовская областная филармония имени А. Шнитке предлагает к просмотру видеонарезки прошедших концертов на своем ютуб-канале
Саратовская областная филармония имени А. Шнитке предлагает к просмотру видеонарезки прошедших концертов на своем ютуб-канале: https://www.youtube.com/channel/UCpg1shPZFEvBgOOXBrxeAMA/playlists
Вниманию слушателей предоставляются концерты Академического симфонического оркестра, Театра хоровой музыки, Концертного оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд», эстрадно-джазового ансамбля «Манго-Экспресс», ансамбля народных инструментов «Парафраз», ансамбля старинной музыки «Трио-соната», фольклорного ансамбля «Балаган» Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке, программы филармонических концертных исполнителей, концерты и спектакли для детей.