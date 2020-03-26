Областной киновидеоцентр рекомендует смотреть хорошее кино!
Областной киновидеоцентр рекомендует смотреть хорошее кино:
"Наша любовь к кино не зависит от времени года, погодных условий, режима работы и отдыха. Чего и Вам желаем! И настоятельно рекомендуем посвятить неожиданно появившееся дополнительное свободное время, в том числе, и кинопросмотру.
Сегодняшняя подборка отечественной классики кинематографа – для самых юных зрителей и подростков:
— «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+);
— «Друг мой, Колька!» (0+);
— «Внимание, черепаха!» (0+);
— «Золушка» (0+);
— «Королевство кривых зеркал» (12+);
— «Марья-искусница» (6+);
— «Морозко» (12+);
— «Новый Гулливер» (0+);
— «Сто дней после детства» (12+);
— «Чук и Гек» (0+).
Посмотреть эти картины можно в режиме «онлайн» на портале «Культура.РФ» абсолютно бесплатно.
Переходите по ссылке ниже и выбирайте фильмы по душе!
Совсем скоро – новая подборка от областного киновидеоцентра!"
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