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Областной киновидеоцентр рекомендует смотреть хорошее кино:"Наша любовь к кино не зависит от времени года, погодных условий, режима работы и отдыха. Чего и Вам желаем! И настоятельно рекомендуем посвятить неожиданно появившееся дополнительное свободное время, в том числе, и кинопросмотру.Сегодняшняя подборка отечественной классики кинематографа – для самых юных зрителей и подростков:— «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+);— «Друг мой, Колька!» (0+);— «Внимание, черепаха!» (0+);— «Золушка» (0+);— «Королевство кривых зеркал» (12+);— «Марья-искусница» (6+);— «Морозко» (12+);— «Новый Гулливер» (0+);— «Сто дней после детства» (12+);— «Чук и Гек» (0+).Посмотреть эти картины можно в режиме «онлайн» на портале «Культура.РФ» абсолютно бесплатно.Переходите по ссылке ниже и выбирайте фильмы по душе!Совсем скоро – новая подборка от областного киновидеоцентра!"Все новости о кино – на сайте www.sarkvc.ru