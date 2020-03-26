26 марта 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 26 марта
Михаил Исаев рассказал, как родителям получить психологическую поддержку в период карантина
16:12 | 26 марта
Федерация эстетической гимнастики переносит соревнования
15:25 | 26 марта
Администрация Саратова напоминает гражданам алгоритм действий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
14:32 | 26 марта
Саратовская областная филармония имени А. Шнитке предлагает к просмотру видеонарезки прошедших концертов на своем ютуб-канале
13:39 | 26 марта
Областной киновидеоцентр рекомендует смотреть хорошее кино!
12:48 | 26 марта
Железнодорожный переезд в Красноармейском районе Саратовской области будет временно закрыт со 2 по 8 апреля
12:00 | 26 марта
Саратовские спортсмены продолжают тренировки дома
10:42 | 26 марта
На уборке улиц Саратова задействовано около двухсот единиц спецтехники
09:49 | 26 марта
ОНФ выяснит у родителей школьников, с какими сложностями обучения они столкнулись на карантине
09:00 | 26 марта
На улицах Саратова установлен ещё ряд новых дорожных знаков
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Областной киновидеоцентр рекомендует смотреть хорошее кино!

Новости
Областной киновидеоцентр рекомендует смотреть хорошее кино!

Областной киновидеоцентр рекомендует смотреть хорошее кино:

"Наша любовь к кино не зависит от времени года, погодных условий, режима работы и отдыха. Чего и Вам желаем! И настоятельно рекомендуем посвятить неожиданно появившееся дополнительное свободное время, в том числе, и кинопросмотру.

Сегодняшняя подборка отечественной классики кинематографа – для самых юных зрителей и подростков:
— «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+);
— «Друг мой, Колька!» (0+);
— «Внимание, черепаха!» (0+);
— «Золушка» (0+);
— «Королевство кривых зеркал» (12+);
— «Марья-искусница» (6+);
— «Морозко» (12+);
— «Новый Гулливер» (0+);
— «Сто дней после детства» (12+);
— «Чук и Гек» (0+).

Посмотреть эти картины можно в режиме «онлайн» на портале «Культура.РФ» абсолютно бесплатно.

Переходите по ссылке ниже и выбирайте фильмы по душе!
Совсем скоро – новая подборка от областного киновидеоцентра!"

Все новости о кино – на сайте www.sarkvc.ru