Железнодорожный переезд в Красноармейском районе Саратовской области будет временно закрыт со 2 по 8 апреля
В связи с ремонтными работами на перегоне Карамыш – Россоша с 4:00 2 апреля до 4:00 8 апреля будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 96 км станции Россоша (пересечение с автодорогой у посёлка Каменский в Красноармейском районе Саратовской области).
Объезд железнодорожной линии возможен по автодороге, пересекающей станцию Карамыш на 87 км.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.