Саратовские спортсмены продолжают тренировки дома
Сегодня, 25 марта, первый заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин принял участие в брифинге о текущей ситуации в области по коронавирусной инфекции.
По словам спикера, 18 марта министерством молодежной политики и спорта региона был полностью приостановлен процесс во всех областных спортивных школах. Спортсмены продолжают тренировки в домашних условиях по индивидуальным планам, тренерский состав занимается методической работой. Полностью перенесены все спортивные и физкультурно-массовые мероприятия до особого распоряжения оперативного штаба. Профессиональные лиги со спортивными федерациями также перенесли свои соревнования.
«По решению оперативного штаба Саратовской области в адрес руководителей бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта направлены рекомендации о приостановлении допуска посетителей с 24 марта 2020 года» - сообщил первый замминистра.
Сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.