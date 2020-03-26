На уборке улиц Саратова задействовано около двухсот единиц спецтехники
Сегодня, 26 марта, городские улицы очищают от наледи и снега порядка 200 единиц техники МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».
Помимо этого ликвидацией последствий снегопада занимаются более 250 сотрудников муниципальных предприятий. Минувшей ночью на улицы выходили 195 единиц спецтехники.
Помимо механической уборки, тротуары и дороги города обрабатывают средствами для борьбы с гололедицей. На эти цели израсходовано 52 тонн пескосоляной смеси и 8 тонн реагентов.
Всего за прошедшие сутки с улиц Саратова было вывезено более 4,5 тысячи кубометров снега.