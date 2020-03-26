На улицах Саратова установлен ещё ряд новых дорожных знаков

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В соответствии с решением комиссии по обеспечению дорожной деятельности и безопасности дорожного движения было принято решение установить ряд дорожных знаков на улицах Саратова.Так, на пересечении ул. Рабочей и ул. Свинцовой уже установлен дорожный знак «Пешеходный переход», а по ул. Свинцовой в направлении ул. 4-й Рабочий проезд за 100 метров от пешеходного перехода функционирует дорожный знак «Ограничение максимальной скорости».Также дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установлены по левой полосе ул. Вольской на участке дороги от ул. Кутякова до ул. Московской, и по правой полосе ул.Радищева на участке дороги от ул. Московской до ул. Первомайской. Данные знаки будут функционировать и по правой стороне ул. Астраханской на участке дороги от ул. Большой Казачьей до ул. Московской.Во 2 квартале этого года по ул. Аэропорт в районе дома №30/б в сторону ул. Симбирской будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Зона действия». Знаки «Остановка запрещена» и «Зона действия» появятся по нечетной стороне ул. Советской от дома №23 до пересечения с ул. М.Горького, а также по правой стороне ул. Танкистов на участке дороги от ул. Соколовой до ул.Большой Горной будут размещены дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Кроме вида транспорта» (автобусы).