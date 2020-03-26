26 марта 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 26 марта
Михаил Исаев рассказал, как родителям получить психологическую поддержку в период карантина
16:12 | 26 марта
Федерация эстетической гимнастики переносит соревнования
15:25 | 26 марта
Администрация Саратова напоминает гражданам алгоритм действий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
14:32 | 26 марта
Саратовская областная филармония имени А. Шнитке предлагает к просмотру видеонарезки прошедших концертов на своем ютуб-канале
13:39 | 26 марта
Областной киновидеоцентр рекомендует смотреть хорошее кино!
12:48 | 26 марта
Железнодорожный переезд в Красноармейском районе Саратовской области будет временно закрыт со 2 по 8 апреля
12:00 | 26 марта
Саратовские спортсмены продолжают тренировки дома
10:42 | 26 марта
На уборке улиц Саратова задействовано около двухсот единиц спецтехники
09:49 | 26 марта
ОНФ выяснит у родителей школьников, с какими сложностями обучения они столкнулись на карантине
09:00 | 26 марта
На улицах Саратова установлен ещё ряд новых дорожных знаков
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

ОНФ выяснит у родителей школьников, с какими сложностями обучения они столкнулись на карантине

Новости
ОНФ выяснит у родителей школьников, с какими сложностями обучения они столкнулись на карантине

С какими сложностями при дистанционном обучении во время карантина сталкиваются дети и родители, выяснят эксперты ОНФ.

Как рассказала координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Любовь Духанина, родителям предложено принять участие в анкетировании, в ходе которого они смогут поделиться возникшими проблемами, высказать мнение или задать вопросы по организации учебного процесса в течение карантинных мер.

Эта информация каждую неделю будет передаваться рабочей группе по обеспечению образовательного процесса в условиях пандемии Российской академии образования. После прекращения карантина ОНФ проведет круглый стол, чтобы проанализировать сведения, проработать возникшие вопросы, обсудить полученный опыт, дать оценку работе современных цифровых форматов обучения, отметила Любовь Духанина.

Эксперты ОНФ помогут тем родителям, кто беспокоится, не отстанет ли их ребенок от программы, не знает, как настроить детей на учебу и какими ресурсами воспользоваться. Им направят специально подготовленный путеводитель по образовательным онлайн-ресурсам, чтобы они могли выбрать методические системы, которые сегодня предлагают в онлайне и небольшие «семейные» школы, и крупные интерактивные образовательные порталы. Чтобы провести карантин с пользой, школьникам тоже предложат соответствующие рекомендации, распространяемые в социальных сетях проекта «Равные возможности – детям».

В 2018 году Фонд «Национальные ресурсы образования» провел опрос родителей о цифровых технологиях в России. Тогда многие заявили о недостаточном уровне цифровизации российской школы и небольшом количестве необходимых ресурсов. Вынужденная ситуация с карантином, по мнению Любови Духаниной, позволит отработать все возникшие проблемы и вопросы, оценить полученный опыт.