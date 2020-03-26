ОНФ выяснит у родителей школьников, с какими сложностями обучения они столкнулись на карантине

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Как рассказала координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Любовь Духанина, родителям предложено принять участие в анкетировании, в ходе которого они смогут поделиться возникшими проблемами, высказать мнение или задать вопросы по организации учебного процесса в течение карантинных мер.Эта информация каждую неделю будет передаваться рабочей группе по обеспечению образовательного процесса в условиях пандемии Российской академии образования. После прекращения карантина ОНФ проведет круглый стол, чтобы проанализировать сведения, проработать возникшие вопросы, обсудить полученный опыт, дать оценку работе современных цифровых форматов обучения, отметила Любовь Духанина.Эксперты ОНФ помогут тем родителям, кто беспокоится, не отстанет ли их ребенок от программы, не знает, как настроить детей на учебу и какими ресурсами воспользоваться. Им направят специально подготовленный путеводитель по образовательным онлайн-ресурсам, чтобы они могли выбрать методические системы, которые сегодня предлагают в онлайне и небольшие «семейные» школы, и крупные интерактивные образовательные порталы. Чтобы провести карантин с пользой, школьникам тоже предложат соответствующие рекомендации, распространяемые в социальных сетях проекта «Равные возможности – детям».В 2018 году Фонд «Национальные ресурсы образования» провел опрос родителей о цифровых технологиях в России. Тогда многие заявили о недостаточном уровне цифровизации российской школы и небольшом количестве необходимых ресурсов. Вынужденная ситуация с карантином, по мнению Любови Духаниной, позволит отработать все возникшие проблемы и вопросы, оценить полученный опыт.