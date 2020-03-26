26 марта 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 25 марта
рекомендует населению соблюдать осторожность из-за схождения льда с крыш
16:18 | 25 марта
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12:52 | 25 марта
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11:09 | 25 марта
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рекомендует населению соблюдать осторожность из-за схождения льда с крыш

Новости


Со сменой температурного режима угроза схода снежных и ледяных масс с крыш зданий возрастает.

Администрация муниципального образования «Город Саратов» рекомендует населению соблюдать осторожность.

Обращайте внимание на скопление снежных масс, наледи на крышах и, по возможности, не подходите близко к стенам зданий. Особое внимание уделите детям – побеседуйте с ними о безопасности.

Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались ледяные отложения или нависает снег.

Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Руководители предприятий, жилищных организаций обязаны принять меры по очистке крыш зданий, оградить опасные участки, где возможен сход снежных и ледяных масс.

Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких!
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