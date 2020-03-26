рекомендует населению соблюдать осторожность из-за схождения льда с крыш

просмотров: 302

Администрация муниципального образования «Город Саратов» рекомендует населению соблюдать осторожность.Обращайте внимание на скопление снежных масс, наледи на крышах и, по возможности, не подходите близко к стенам зданий. Особое внимание уделите детям – побеседуйте с ними о безопасности.Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались ледяные отложения или нависает снег.Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.Руководители предприятий, жилищных организаций обязаны принять меры по очистке крыш зданий, оградить опасные участки, где возможен сход снежных и ледяных масс.Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких!