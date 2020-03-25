Волонтёры могут пройти онлайн-курс помощи ветеранам в условиях пандемии

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Она включает в себя такие направления, как особенности общения с пожилыми людьми, информацию о короновирусе и алгоритм оказания помощи ветеранам.Для того, чтобы присоединиться к работе в штабах, активистам необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф, а затем в личном кабинете выбрать мероприятие «Помощь ветеранам в период пандемии коронавируса».Также на образовательной платформе представлен Единый стандарт обучения для тех, кто хочет присоединиться к волонтерскому движению и желает помочь в сопровождении мероприятий Года памяти и славы, а в скором времени откроются новые курсы: «Восстановление истории семьи», «Как организовать исторический квест», «Курс для фотоволонтеров» и другие.