Итоги "Четвёртой высоты" будут представлены зрителям онлайн

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В рамках лаборатории режиссёры и артисты представляют на суд аудитории эскизы спектаклей, созданные всего за несколько дней репетиций и импровизаций. В этом году получившиеся в результате лаборатории эскизы спектаклей зрители смогут посмотреть онлайн. Видеозаписи эскизов будут опубликованы на YouTube канале театра после окончания лаборатории.После показа эскизов проходит их обсуждение и проводится голосование о дальнейшей судьбе работы. Зрители решают, стоит ли «эскиз» того, чтобы быть доработанным до полноценного спектакля или его лучше «забыть, как страшный сон». В этот раз зрителям предложат проголосовать за дальнейшую судьбу эскизов на страничке в социальных сетях театра.