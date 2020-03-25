25 марта 2020 СРЕДА
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Прокуратура предупреждает жителей Саратова об опасности телефонных мошенников

Новости


Прокуратура города Саратова предупреждает горожан об опасности стать жертвами телефонных мошенников, а также дает простые и действенные методы защиты своих средств и банковских счетов.

Надзорное ведомство приводит примеры самых распространенных способов, которыми злоумышленники отнимают деньги у населения.

Порой жителям приходит смс-уведомление или звонок от якобы службы безопасности банка, что их карта заблокирована, с нее списаны средства или срочно требуется подключить какую-либо услугу. В этой ситуации необходимо позвонить на «горячую линию» банка, номер которой указан на карте, или обратиться в офис банка и там выяснить все вопросы.

Иногда жителям приходят сообщения якобы от имени родных и близких с просьбой отправить деньги на незнакомый номер телефона. Также подобные сообщения могут приходить через социальные сети от друзей и знакомых с просьбой срочно перевести деньги на телефон или карточку. В этой ситуации нужно не торопиться выполнять приказ, а связаться с тем человеком, от чьего имени пришло сообщение, и уточнить, действительно ли он просит денежный перевод. При этом ни в коем случае нельзя сообщать данные своих банковских карт, персональные коды или пин-коды.

При покупке товаров через Интернет злоумышленники могут использовать сайты и соцсети, где размещают ложные объявления о покупке или продаже товаров. Они заинтересовывают горожан своим предложением и убеждают перечислить им деньги якобы в качестве предоплаты. После этого лже-продавцы прекращают контакты с обманутыми людьми. В этом случае не рекомендуется перечислять предоплату, не увидев в реальности покупаемые вещи. Также не следует пользоваться услугами непроверенных сайтов. Необходимо обратить внимание на предупреждающую информацию на сайте и ознакомиться с отзывами других посетителей.

Некоторым саратовцам может прийти сообщение якобы от имени сотрудников полиции, что их родственник попал в беду, и теперь требуются деньги для решения его проблем. В такой ситуации важно сохранять спокойствие, прекратить разговор, перезвонить родным и уточнить, что все в порядке.

Также мошенники могут использовать схему, когда людям сообщают, что они якобы выиграли вещевой или денежный приз. После этого обманутые люди, следуя указаниям злоумышленников, оплачивают крупный «налог на выигрыш» различными способами. В таких случаях важно помнить, что если вы не давали согласия на участие в конкурсе, то не следует принимать такую информацию на веру и нужно обязательно уточнить ее.

В Интернете действует большое количество мошеннических сайтов, предлагающих товары и услуги. Важно доверять только проверенным ресурсам или производить оплату лишь при получении товара.

В последнее время участились случаи хищения средств через «Мобильный банк» при помощи вирусной программы. Для сохранности средств нужно выходить в Интернет только через безопасное подключение, установить антивирусную программу или вообще исключить доступ в интернет с мобильного телефона.

В случае, если имеются основания полагать, что в отношении вас совершены мошеннические действия либо вы стали жертвой мошенников, незамедлительно следует обратиться в полицию, а также в территориальные представительства кредитных организаций, если были использованы банковские карты.