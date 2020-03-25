Михаил Исаев пригласил саратовцев принять участие в обсуждении дизайна и названия транспортной карты

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«Уже не раз я озвучивал информацию о том, что в Саратове ведется планомерная работа над переходом к пользованию транспортной картой, что позволит горожанам совершать пересадки с одного транспорта на другой, не приобретая билет каждый раз. Транспортная карта – это своего рода абонемент, на который будут зачисляться минуты или количество поездок», - написал Михаил Исаев.В рамках реализации проекта по внедрению транспортной карты совместно с ПАО «Сбербанк» разработаны 4 варианта названий и 8 версий внешнего вида электронного проездного. Михаил Исаев призвал подписчиков оставлять в комментариях цифру понравившегося дизайна и название или предлагать свои варианты.