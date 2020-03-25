25 марта 2020 СРЕДА
Новости
15:30 | 25 марта
Волонтёры могут пройти онлайн-курс помощи ветеранам в условиях пандемии
14:38 | 25 марта
Итоги "Четвёртой высоты" будут представлены зрителям онлайн
13:45 | 25 марта
Прокуратура предупреждает жителей Саратова об опасности телефонных мошенников
12:52 | 25 марта
Михаил Исаев пригласил саратовцев принять участие в обсуждении дизайна и названия транспортной карты
12:00 | 25 марта
Саратовцы приглашаются к созданию "Дороги памяти"
11:09 | 25 марта
Татьяна Гаранина: "Кинотеатры планируется временно закрыть"
10:18 | 25 марта
Службы аэропорта «Гагарин» готовятся к работе в весенне-летний период
09:31 | 25 марта
Для саратовцев организована работа телефонов «горячей линии» по профилактике коронавируса
09:23 | 25 марта
Дама с пониженной социальной ответственностью вытянула у жителя Энгельса более 80 тысяч рублей
09:10 | 25 марта
Коронавирус меняет правила игры на рынке медицинского туризма
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Саратовцы приглашаются к созданию "Дороги памяти"

Новости
Саратовцы приглашаются к созданию "Дороги памяти"

«Дорога памяти» — это постоянно обновляемый новыми сведениями и фотографиями ресурс, а также интерактивная площадка для создания истории своего рода.

Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России.

Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы о них на сайт https://foto.pamyat-naroda.ru/

Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной.

Вся эта информация будет привязана к архивным данным Министерства обороны, уже имеющимся на сайте «Память народа». Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив.