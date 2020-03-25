Саратовцы приглашаются к созданию "Дороги памяти"

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Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России.Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы о них на сайт https://foto.pamyat-naroda.ru/Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной.Вся эта информация будет привязана к архивным данным Министерства обороны, уже имеющимся на сайте «Память народа». Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив.