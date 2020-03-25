Татьяна Гаранина: "Кинотеатры планируется временно закрыть"
Министр культуры региона Татьяна Гаранина, принявшая участие в брифинге регионального минздрава, сообщила о ситуации с работой кинотеатров:
"Наши подведомственные кинотеатры, 25 объектов в районах, закрыты все. Что касается частных кинотеатров, то 22 марта издан приказ Министерства культуры РФ. Он был направлен во все регионы. Мы проводили мониторинг, в залах было от 2 до 49 зрителей. Администраторы рассаживают людей в шахматном порядке, через ряд и так далее. Кинотеатры выполняют это требование, но сейчас мы ведём переговоры с их руководством о полной приостановке работы".