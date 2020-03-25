Для саратовцев организована работа телефонов «горячей линии» по профилактике коронавируса
В период проведения профилактических мероприятий по коронавирусу министерство социального развития сообщает о работе телефонов «горячей линии».
Так, за помощью социальных работников по доставке товаров первой необходимости и медикаментов представителям старшего поколения и инвалидам, можно обращаться по телефону в Саратове: 8(8452) 39-92-11, а также во все комплексные центры социального обслуживания населения области по месту жительства. Телефоны указаны на сайте ведомства в разделе «Социальная помощь при коронавирусе». Период работы «горячей линии» с 9:00 до 21:00.
За оказанием консультативно-психологической помощи жители области могут обращаться к специалистам по «телефону доверия»: 8-800-2000-122. Телефон является бесплатным, круглосуточным, доступным с любого аппарата.
Для оперативной поддержки и информирования населения Саратовской области действует телефон «горячей линии» министерства социального развития области. Специалисты ответят на возникающие вопросы, предоставят контакты специализированных служб. Телефон: 8 (8452) 65-39-22.