Дама с пониженной социальной ответственностью вытянула у жителя Энгельса более 80 тысяч рублей

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Покровчанин лишился более восьмидесяти тысяч рублей, познакомившись на тематическом сайте с "труженицей коммерческого секса".Подробности случившегося 49-летний мужчина описал в заявлении в полицию. По его обращению проводится проверка с реальной перспективой возбуждения уголовного дела.Желая разлечься, мужчина воспользовался сайтом знакомств, где можно найти женщину на одну ночь. Кандидатура нашлась, и уже в телефонном разговоре стороны договорились о цене встречи - две тысячи за час. Мужчина тут же их перевел и вышел по указанному адресу. Во дворе многоэтажки телефонный разговор продолжился, и в нем собеседница выдвинула еще одно условие: "Хочешь узнать конкретный адрес – плати еще две тысячи, потом заплати еще 7,5 тысяч, как страховку, что не обманешь". Как результат, под разными предлогами жрица любви выманила у мужчины 66 тысяч рублей. Когда переводы были сделаны, девушка отключилась, а неудовлетворенному клиенту позвонил некий мужчина, обвинивший его во всех смертных грехах и предложивший их искупление в денежном эквиваленте. Монолог сопровождали нешуточные угрозы. Во всяком случае слушателем они были восприняты как реальные, и он заплатил – перевел 18 тысяч рублей.Спустя три дня после описанных событий, осмыслив произошедшее и сделав вывод, что его обманули, мужчина обратился в полицию. По его заявлению проводится проверка в установленном порядке.