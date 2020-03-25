25 марта 2020 СРЕДА
Новости
15:30 | 25 марта
Волонтёры могут пройти онлайн-курс помощи ветеранам в условиях пандемии
14:38 | 25 марта
Итоги "Четвёртой высоты" будут представлены зрителям онлайн
13:45 | 25 марта
Прокуратура предупреждает жителей Саратова об опасности телефонных мошенников
12:52 | 25 марта
Михаил Исаев пригласил саратовцев принять участие в обсуждении дизайна и названия транспортной карты
12:00 | 25 марта
Саратовцы приглашаются к созданию "Дороги памяти"
11:09 | 25 марта
Татьяна Гаранина: "Кинотеатры планируется временно закрыть"
10:18 | 25 марта
Службы аэропорта «Гагарин» готовятся к работе в весенне-летний период
09:31 | 25 марта
Для саратовцев организована работа телефонов «горячей линии» по профилактике коронавируса
09:23 | 25 марта
Дама с пониженной социальной ответственностью вытянула у жителя Энгельса более 80 тысяч рублей
09:10 | 25 марта
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Дама с пониженной социальной ответственностью вытянула у жителя Энгельса более 80 тысяч рублей

Новости
Дама с пониженной социальной ответственностью вытянула у жителя Энгельса более 80 тысяч рублей

Покровчанин лишился более восьмидесяти тысяч рублей, познакомившись на тематическом сайте с "труженицей коммерческого секса".

Подробности случившегося 49-летний мужчина описал в заявлении в полицию. По его обращению проводится проверка с реальной перспективой возбуждения уголовного дела.

Желая разлечься, мужчина воспользовался сайтом знакомств, где можно найти женщину на одну ночь. Кандидатура нашлась, и уже в телефонном разговоре стороны договорились о цене встречи - две тысячи за час. Мужчина тут же их перевел и вышел по указанному адресу. Во дворе многоэтажки телефонный разговор продолжился, и в нем собеседница выдвинула еще одно условие: "Хочешь узнать конкретный адрес – плати еще две тысячи, потом заплати еще 7,5 тысяч, как страховку, что не обманешь". Как результат, под разными предлогами жрица любви выманила у мужчины 66 тысяч рублей. Когда переводы были сделаны, девушка отключилась, а неудовлетворенному клиенту позвонил некий мужчина, обвинивший его во всех смертных грехах и предложивший их искупление в денежном эквиваленте. Монолог сопровождали нешуточные угрозы. Во всяком случае слушателем они были восприняты как реальные, и он заплатил – перевел 18 тысяч рублей.

Спустя три дня после описанных событий, осмыслив произошедшее и сделав вывод, что его обманули, мужчина обратился в полицию. По его заявлению проводится проверка в установленном порядке.