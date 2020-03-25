Коронавирус меняет правила игры на рынке медицинского туризма

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По ее словам, сфера была парализована из-за COVID-19 одной из первых. Многие страны, куда российские граждане отправлялись на лечение чаще всего, закрыли границы. Так, многие пациенты с острыми формами онкологических заболеваний, которым могли спасти жизнь в Израиле, вынуждены остаться дома.Из-за прекращения потока медицинских туристов в затруднительном положении оказались не только зарубежные клиники, но и российские. В 2019 году РФ посетило больше 530 тыс. иностранных пациентов с целью получения медицинских услуг – Россия находится на 5 месте в мире по привлекательности для медицинских туристов.Анна Василец отмечает, что коронавирус меняет правила игры на медицинском рынке, и далеко не все клиники успешно преодолеют период вынужденного затишья. Эксперт считает, что клиники, компании и агентства по медицинскому туризму будут искать и вырабатывать новые подходы в работе с клиентами. Доверие клиентов завоюет лишь то, кто поставит максимальную заботу о пациенте во главе своей стратегии развития.