25 марта 2020 СРЕДА
Новости
15:30 | 25 марта
Волонтёры могут пройти онлайн-курс помощи ветеранам в условиях пандемии
14:38 | 25 марта
Итоги "Четвёртой высоты" будут представлены зрителям онлайн
13:45 | 25 марта
Прокуратура предупреждает жителей Саратова об опасности телефонных мошенников
12:52 | 25 марта
Михаил Исаев пригласил саратовцев принять участие в обсуждении дизайна и названия транспортной карты
12:00 | 25 марта
Саратовцы приглашаются к созданию "Дороги памяти"
11:09 | 25 марта
Татьяна Гаранина: "Кинотеатры планируется временно закрыть"
10:18 | 25 марта
Службы аэропорта «Гагарин» готовятся к работе в весенне-летний период
09:31 | 25 марта
Для саратовцев организована работа телефонов «горячей линии» по профилактике коронавируса
09:23 | 25 марта
Дама с пониженной социальной ответственностью вытянула у жителя Энгельса более 80 тысяч рублей
09:10 | 25 марта
Коронавирус меняет правила игры на рынке медицинского туризма
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Коронавирус меняет правила игры на рынке медицинского туризма

Новости
Коронавирус меняет правила игры на рынке медицинского туризма

Как под влиянием пандемии коронавируса складывается ситуация в индустрии медицинского туризма, рассказала Анна Василец, президент ГК «Атлас Здоровья», член Генерального совета ООО «Деловая Россия», директор Департамента по медицинскому туризму РОО «Интернациональный союз женщин».

По ее словам, сфера была парализована из-за COVID-19 одной из первых. Многие страны, куда российские граждане отправлялись на лечение чаще всего, закрыли границы. Так, многие пациенты с острыми формами онкологических заболеваний, которым могли спасти жизнь в Израиле, вынуждены остаться дома.

Из-за прекращения потока медицинских туристов в затруднительном положении оказались не только зарубежные клиники, но и российские. В 2019 году РФ посетило больше 530 тыс. иностранных пациентов с целью получения медицинских услуг – Россия находится на 5 месте в мире по привлекательности для медицинских туристов.

Анна Василец отмечает, что коронавирус меняет правила игры на медицинском рынке, и далеко не все клиники успешно преодолеют период вынужденного затишья. Эксперт считает, что клиники, компании и агентства по медицинскому туризму будут искать и вырабатывать новые подходы в работе с клиентами. Доверие клиентов завоюет лишь то, кто поставит максимальную заботу о пациенте во главе своей стратегии развития.