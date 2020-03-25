Коронавирус меняет правила игры на рынке медицинского туризма
Как под влиянием пандемии коронавируса складывается ситуация в индустрии медицинского туризма, рассказала Анна Василец, президент ГК «Атлас Здоровья», член Генерального совета ООО «Деловая Россия», директор Департамента по медицинскому туризму РОО «Интернациональный союз женщин».
По ее словам, сфера была парализована из-за COVID-19 одной из первых. Многие страны, куда российские граждане отправлялись на лечение чаще всего, закрыли границы. Так, многие пациенты с острыми формами онкологических заболеваний, которым могли спасти жизнь в Израиле, вынуждены остаться дома.
Из-за прекращения потока медицинских туристов в затруднительном положении оказались не только зарубежные клиники, но и российские. В 2019 году РФ посетило больше 530 тыс. иностранных пациентов с целью получения медицинских услуг – Россия находится на 5 месте в мире по привлекательности для медицинских туристов.
Анна Василец отмечает, что коронавирус меняет правила игры на медицинском рынке, и далеко не все клиники успешно преодолеют период вынужденного затишья. Эксперт считает, что клиники, компании и агентства по медицинскому туризму будут искать и вырабатывать новые подходы в работе с клиентами. Доверие клиентов завоюет лишь то, кто поставит максимальную заботу о пациенте во главе своей стратегии развития.