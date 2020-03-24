Свыше 300 звонков поступило на горячую линию Сбербанка по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом

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50% звонивших интересовались методами профилактики, диагностики и лечения заболевания.Чаще всего на линию обращались клиенты Москвы, Сочи, Саратова, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.Горячая линия работает по номеру 8 (800) 200-34-40 ежедневно с 00:00 до 20:00 по московскому времени.24 марта 2020 года, Москва — Свыше 300 звонков поступило на горячую линию Сбербанка для корпоративных клиентов по вопросам работы банка в связи с коронавирусом COVID-19 с момента ее открытия (с пятницы по понедельник включительно). Чаще всего на линию обращались клиенты Московского, Юго-Западного, Северо-Западного, Уральского и Среднерусского территориальных банков Сбербанка.50% звонков касались непосредственно COVID-19: профилактики, диагностики и лечения заболевания, правил карантина.14% предпринимателей интересовались режимом работы подразделений банка, дистанционными сервисами, 10% обслуживанием кредитных обязательств, 6% мерами санитарной обработки инкассаторских машин и наличных денежных средств и другими аспектами. Также на линии получили поддержку и ответы на вопросы по теме коронавируса и клиенты – физические лица – 9%. Все дозвонившиеся были проконсультированы либо перенаправлены в профильные организации, если вопрос не касался работы юридических лиц.Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:«В этой непростой ситуации нам очень важно постоянно быть на связи с клиентами, разъяснять им все действия банка, отвечать на любые вопросы. Подразделения Сбербанка по обслуживанию юридических лиц работают в штатном режиме, мы предпринимаем все возможные меры предосторожности и строго соблюдаем санитарные нормы, но в целях профилактики рекомендуем клиентам минимизировать посещение наших офисов, равно как и других общественных мест и транспорта, осуществляя банковские операции дистанционно».Также банк запустил специальную страницу сайта «Бизнес на удаленке», чтобы помочь корпоративным клиентам максимально эффективно перестроить бизнес-процессы. На странице представлены самые актуальные бесплатные предложения банка, а также информация о скидках и полезных сервисах для перехода на работу в режиме онлайн. За первые сутки работы страницы ее посетило около 5000 пользователей.Более 1000 пользователей загрузили инструкции от «СберРешений» для поддержки перевода бизнеса на удаленный режим. Свыше 100 компаний воспользовались специальным предложением (0 руб. на 2 мес.) на сервис CRM 24, позволяющий организовать совместную удаленную работу сотрудников с таск-трекером, CRM и функцией видеоконференций.