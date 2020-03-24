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Свыше 300 звонков поступило на горячую линию Сбербанка по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом

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Свыше 300 звонков поступило на горячую линию Сбербанка по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом

В первые дни работы горячей линии от клиентов поступило более 300 звонков.

50% звонивших интересовались методами профилактики, диагностики и лечения заболевания.
Чаще всего на линию обращались клиенты Москвы, Сочи, Саратова, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Горячая линия работает по номеру 8 (800) 200-34-40 ежедневно с 00:00 до 20:00 по московскому времени.

24 марта 2020 года, Москва — Свыше 300 звонков поступило на горячую линию Сбербанка для корпоративных клиентов по вопросам работы банка в связи с коронавирусом COVID-19 с момента ее открытия (с пятницы по понедельник включительно). Чаще всего на линию обращались клиенты Московского, Юго-Западного, Северо-Западного, Уральского и Среднерусского территориальных банков Сбербанка.

50% звонков касались непосредственно COVID-19: профилактики, диагностики и лечения заболевания, правил карантина.

14% предпринимателей интересовались режимом работы подразделений банка, дистанционными сервисами, 10% обслуживанием кредитных обязательств, 6% мерами санитарной обработки инкассаторских машин и наличных денежных средств и другими аспектами. Также на линии получили поддержку и ответы на вопросы по теме коронавируса и клиенты – физические лица – 9%. Все дозвонившиеся были проконсультированы либо перенаправлены в профильные организации, если вопрос не касался работы юридических лиц.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В этой непростой ситуации нам очень важно постоянно быть на связи с клиентами, разъяснять им все действия банка, отвечать на любые вопросы. Подразделения Сбербанка по обслуживанию юридических лиц работают в штатном режиме, мы предпринимаем все возможные меры предосторожности и строго соблюдаем санитарные нормы, но в целях профилактики рекомендуем клиентам минимизировать посещение наших офисов, равно как и других общественных мест и транспорта, осуществляя банковские операции дистанционно».

Также банк запустил специальную страницу сайта «Бизнес на удаленке», чтобы помочь корпоративным клиентам максимально эффективно перестроить бизнес-процессы. На странице представлены самые актуальные бесплатные предложения банка, а также информация о скидках и полезных сервисах для перехода на работу в режиме онлайн. За первые сутки работы страницы ее посетило около 5000 пользователей.

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