Службы аэропорта «Гагарин» готовятся к работе в весенне-летний период

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Проводится комплекс профилактических мероприятий, целью которых является обеспечение безопасности и регулярности полетов, а также бесперебойной работы всех служб аэропорта в весенне-летний период. Ведется подготовка и проверка аэродрома, спецавтотранспорта, аэродромных средств механизации, электротехнического, теплотехнического оборудования, электроустановок всего аэропортового комплекса. Проводится обследование состояния покрытий взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона.Профилактические работы ведутся на объектах водосточно-дренажной системы, проводится плановое и сезонное техническое обслуживание всего спецтранспорта, электротехнического оборудования, трансформаторных подстанций, резервных дизель-генераторов и светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы.Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов проводит комплексные плановые учения и тренировки, сезонную подготовку аэродромных пожарных автомобилей.Переход к весенне-летнему сезону включает в себя, в том числе, теоретическое обучение персонала и дополнительные инструктажи по авиационной и транспортной безопасности. Подготовка к весенне-летнему периоду работ в авиации – сложный технологический процесс, рассчитанный на участие всех служб при непрерывном производственном цикле.Справка об АО УК «Аэропорты Регионов» (www.ar-management.ru):«Аэропорты Регионов» - ведущий аэропортовый холдинг России. На сегодняшний день в холдинг входят международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород), международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) и международный аэропорт Гагарин (Саратов). Пассажиропоток аэропортов холдинга по итогам 2019 г. составил более 15,5 млн. человек. Также управляющая компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя. В рамках государственно-частного партнерства управляющая компания «Аэропорты Регионов» осуществляет программы комплексного развития крупных авиацентров России: создает новую современную высокотехнологичную инфраструктуру - пассажирские и грузовые терминалы, приаэропортовые отели, производственные и транспортные объекты; активно развивает авиационные связи между регионами страны и зарубежья; внедряет единые корпоративные стандарты управления, оптимизирует производственные и технологические процессы - создает условия для успешного развития авиационного бизнеса и авиаперевозок в России.Справка о новом аэропортовом комплексе «Гагарин» (г.Саратов) (gsv.aero): Аэропортовый комплекс «Гагарин» возведен в 20 км севернее Саратова в районе села Сабуровка. Аэропорт использует искусственную взлетно-посадочную полосу 3000 х 45 м, пассажирский терминал площадью 23 тыс.кв.м, пропускная способность которого составляет 1 млн пасс. в год. Главный оператор аэропорта - АО «СарАэро-Инвест» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Распоряжением Правительства РФ №945-р от 22 мая 2018 года новому аэропорту Саратова присвоено название «Гагарин». Ввод в эксплуатацию аэропорта осуществлен 20 августа 2019 года.