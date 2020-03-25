25 марта 2020 СРЕДА
Новости
15:30 | 25 марта
Волонтёры могут пройти онлайн-курс помощи ветеранам в условиях пандемии
14:38 | 25 марта
Итоги "Четвёртой высоты" будут представлены зрителям онлайн
13:45 | 25 марта
Прокуратура предупреждает жителей Саратова об опасности телефонных мошенников
12:52 | 25 марта
Михаил Исаев пригласил саратовцев принять участие в обсуждении дизайна и названия транспортной карты
12:00 | 25 марта
Саратовцы приглашаются к созданию "Дороги памяти"
11:09 | 25 марта
Татьяна Гаранина: "Кинотеатры планируется временно закрыть"
10:18 | 25 марта
Службы аэропорта «Гагарин» готовятся к работе в весенне-летний период
09:31 | 25 марта
Для саратовцев организована работа телефонов «горячей линии» по профилактике коронавируса
09:23 | 25 марта
Дама с пониженной социальной ответственностью вытянула у жителя Энгельса более 80 тысяч рублей
09:10 | 25 марта
Коронавирус меняет правила игры на рынке медицинского туризма
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Службы аэропорта «Гагарин» готовятся к работе в весенне-летний период

Новости
Службы аэропорта «Гагарин» готовятся к работе в весенне-летний период

В аэропорту «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») идет подготовка к работе в весенне-летний период.

Проводится комплекс профилактических мероприятий, целью которых является обеспечение безопасности и регулярности полетов, а также бесперебойной работы всех служб аэропорта в весенне-летний период. Ведется подготовка и проверка аэродрома, спецавтотранспорта, аэродромных средств механизации, электротехнического, теплотехнического оборудования, электроустановок всего аэропортового комплекса. Проводится обследование состояния покрытий взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона.

Профилактические работы ведутся на объектах водосточно-дренажной системы, проводится плановое и сезонное техническое обслуживание всего спецтранспорта, электротехнического оборудования, трансформаторных подстанций, резервных дизель-генераторов и светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы.

Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов проводит комплексные плановые учения и тренировки, сезонную подготовку аэродромных пожарных автомобилей.

Переход к весенне-летнему сезону включает в себя, в том числе, теоретическое обучение персонала и дополнительные инструктажи по авиационной и транспортной безопасности. Подготовка к весенне-летнему периоду работ в авиации – сложный технологический процесс, рассчитанный на участие всех служб при непрерывном производственном цикле.

Справка об АО УК «Аэропорты Регионов» (www.ar-management.ru):

«Аэропорты Регионов» - ведущий аэропортовый холдинг России. На сегодняшний день в холдинг входят международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород), международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) и международный аэропорт Гагарин (Саратов). Пассажиропоток аэропортов холдинга по итогам 2019 г. составил более 15,5 млн. человек. Также управляющая компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя. В рамках государственно-частного партнерства управляющая компания «Аэропорты Регионов» осуществляет программы комплексного развития крупных авиацентров России: создает новую современную высокотехнологичную инфраструктуру - пассажирские и грузовые терминалы, приаэропортовые отели, производственные и транспортные объекты; активно развивает авиационные связи между регионами страны и зарубежья; внедряет единые корпоративные стандарты управления, оптимизирует производственные и технологические процессы - создает условия для успешного развития авиационного бизнеса и авиаперевозок в России.

Справка о новом аэропортовом комплексе «Гагарин» (г.Саратов) (gsv.aero): Аэропортовый комплекс «Гагарин» возведен в 20 км севернее Саратова в районе села Сабуровка. Аэропорт использует искусственную взлетно-посадочную полосу 3000 х 45 м, пассажирский терминал площадью 23 тыс.кв.м, пропускная способность которого составляет 1 млн пасс. в год. Главный оператор аэропорта - АО «СарАэро-Инвест» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Распоряжением Правительства РФ №945-р от 22 мая 2018 года новому аэропорту Саратова присвоено название «Гагарин». Ввод в эксплуатацию аэропорта осуществлен 20 августа 2019 года.