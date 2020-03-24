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Организаторы «Киновертикали-2020» предлагают школьникам провести каникулы с пользой

Новости
Организаторы «Киновертикали-2020» предлагают школьникам провести каникулы с пользой

Организаторы «Киновертикали 2020» предлагают школьникам провести каникулы с пользой.

Школьные каникулы – это отличный повод заняться любимым делом и познать что-то новое. В этом году у юных киноавторов есть возможность попробовать свои силы в следующих номинациях фестиваля-конкурса «Киновертикаль»:

«Замечательные люди моей малой родины»;
«Нам в мире до всего есть дело»;
«Визуальные эффекты в кино» (видеоролики на тему «Война глазами детей»);
«Свободный полет» (анимация).
Свои работы на конкурс уже прислали ребята из Челябинской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Творческая команда общеобразовательной школы №2 Катав-Ивановска обратилась к теме 75-летия Великой победы. Их мультфильм посвящен одной из тысяч историй военного времени - когда близкие получали письма с фронта позже, чем весть о гибели…

А ребята из студии анимации «Лемвой мули (стая комаров)» г.Нижневартовска представили сразу две работы в номинации «Свободный полет». В одном из мультфильмов киноавторы воплотили интерпретацию сказки Анны Коньковой «Хочу не хочу». Другой мультфильм - авторский. Он посвящен приключениям космонавта на Луне. Юный автор работы убеждает зрителей, что дружить может каждый, даже если твой друг из другой цивилизации.

Напоминаем, что подробное описание номинаций и условия конкурса можно найти на официальном сайте киновертикальсаратов.рф http://киновертикальсаратов.рф/, а также в специальном разделе «Киновертикаль» на сайте www.sarkvc.ru.