24 марта 2020 ВТОРНИК
Новости
19:09 | 24 марта
Свыше 300 звонков поступило на горячую линию Сбербанка по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
17:00 | 24 марта
Организаторы «Киновертикали-2020» предлагают школьникам провести каникулы с пользой
16:09 | 24 марта
Пушкинка предлагает воспользоваться услугами виртуальной справочной службы
15:11 | 24 марта
Впервые в 2020 году будет реализовано проактивное оформление сертификата на материнский капитал
14:15 | 24 марта
Младшая группа хореографического ансамбля "Реверанс" успешно выступила на Всероссийском конкурсе "Таланты России"
13:17 | 24 марта
Снегопад в Саратовской области не повлиял на движение пассажирских поездов
12:25 | 24 марта
39 жителей Саратовской области, несколько дней назад прибывших из заграничной поездки, отказались от обследования на коронавирус
11:35 | 24 марта
Саратовские тротуары и дороги чистят от снега и наледи 214 единиц техники
10:40 | 24 марта
Сегодня в Саратове все основные трамвайные и троллейбусные маршруты работают в плановом режиме
09:49 | 24 марта
Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт в ночь с 24 на 25 марта
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

39 жителей Саратовской области, несколько дней назад прибывших из заграничной поездки, отказались от обследования на коронавирус

Новости
39 жителей Саратовской области, несколько дней назад прибывших из заграничной поездки, отказались от обследования на коронавирус

Сегодня telegram-канале "СтопКоронавирус_Саратовская область" сообщил, что 39 человек, несколько дней назад прибывших из заграничной поездки, отказались от обследования на коронавирус.

Как уточняет канал, в рамках профилактики проверили 3,5 тысячи человек, недавно венувшихся из-за рубежа. Врачи осмотрели 1 883 человека, отсутствовали на момент выхода врача - 418 человек, не проживают по адресу - 1 201 человек.