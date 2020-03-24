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Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появился первый ребенок, также имеют право на материнский капитал. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей.Программа материнского капитала действует до конца 2026 года.Впервые в 2020 году будет реализовано проактивное оформление сертификата на материнский капитал. Так, с 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал будет оформляться автоматически. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг. Семья может распоряжаться материнским капиталом, не обращаясь за сертификатом.Напоминаем полезную информацию о правилах обращения с материнским капиталом:- материнский капитал индексируется государством, изменение его размера не влечет замену сертификата;- срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал после рождения или усыновления ребенка не ограничен;- материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы физических лиц;- сертификат действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность;- действие сертификата прекращается в случае смерти владельца, лишения его родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением или усыновлением которого возникло право на получение материнского капитала, совершения им в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на материнский капитал, или в связи с использованием средств материнского (семейного) капитала в полном объеме;- в случае утраты сертификата можно получить его дубликат;- средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом, если владелец сертификата на материнский капитал соглашается принять участие в схемах обналичивания, он совершает противоправный акт и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств.