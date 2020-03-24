Младшая группа хореографического ансамбля "Реверанс" успешно выступила на Всероссийском конкурсе "Таланты России"

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На завершившихся 23 марта 2х месячных конкурсных просмотрах более 100 присланных видеозаписей хореографических коллективов Москвы и Московской области, Нового Уренгоя, Нарьян Мара, Ноябрьска, Ясногорска, Сахалинской и Новгородской областей, Забайкальского края, Ненецкого автономного округа и других городов авторитетное жюри в составе ведущих российских хореографов присудило почётные дипломы Лауреата Всероссийского конкурса "Таланты Родины" (в категории «соло» - 2 место, в категории «ансамбль» - 3 место) младшей группе хореографического ансамбля "Реверанс" ДШИ № 8 (преподаватель Дубицкая Елена Юрьевна).Учредителями конкурса выступили Департамент культуры города Москвы и "Дом культуры "Десна". Яркий саратовский коллектив уже неоднократно завоевывал высокие места на городских, областных, всероссийских и международных конкурсах, а в декабре 2019 года юная балерина коллектива Екатерина Кормановская завоевала 1 место на Международном конкурсе в г. Казане.Многие учащиеся Школы продолжают профессиональное образование на хореографическом отделении Саратовского областного колледжа искусств у Народной артистки России Людмилы Телиус и мечтают выступать на сцене Саратовского академического театра оперы и балета, балетные спектакли которого они никогда не пропускают вместе с директором Школы.