Снегопад в Саратовской области не повлиял на движение пассажирских поездов
В период снегопада, с 22 по 23 марта, в Саратовском регионе ПривЖД велись непрерывные работы по очистке железнодорожных путей от снега.
В этом процессе были задействованы 16 единиц специализированной техники, которые очистили 843 км пути и вывезли более 5 тыс. кубометров снега. Благодаря предпринятым мерам, сложные метеоусловия не повлияли на движение пассажирских поездов.
В период ограничения движения по некоторым автомобильным трассам в Саратовской области, все пригородные поезда продолжали курсировать по расписанию. Из-за автомобильных пробок, образовавшихся в областном центре, многие пассажиры пересели на железнодорожный транспорт, являющийся наиболее надежным средством передвижения.
Для дополнительной безопасности пассажиров в поездах производится регулярная дезинфекция, увеличена кратность проведения уборок с применением спецсредств.
***
Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов в Саратовской области и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».