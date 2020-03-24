Пушкинка предлагает воспользоваться услугами виртуальной справочной службы
Областная детская библиотека имени А. С. Пушкина предлагает читателям воспользоваться услугами виртуальной справочной службы.
Форма обратной связи «Вопрос – ответ» дает возможность использования удаленного доступа к информационным ресурсам библиотеки.
Дежурный библиограф всегда поможет найти информацию о книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также подобрать список литературы по конкретной теме.
Пользователь имеет возможность самостоятельного поиска библиографической информации по электронному каталогу и заказа документа во временное пользование в соответствии со ст. 1275 ГК РФ (пункт 2). Библиотека предоставляет документ в электронном формате. Выполнение заказа пользователя осуществляется на сайте библиотеки, через главное меню (вкладка "Обратная связь"). Телефон дежурного библиографа – 27-76-01.