Саратовские тротуары и дороги чистят от снега и наледи 214 единиц техники
Сегодня, 24 марта, городские улицы очищают от наледи и снега 214 единиц техники МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».
Также в уборке задействованы 232 рабочих данных муниципальных предприятий. Особое внимание уделяется расчистке пешеходных зон и тротуаров.
Кроме механической уборки, ведется обработка данных участков средствами для борьбы с гололедицей. За ночь израсходовано 435 тонн пескосоляной смеси и 209 тонн реагентов.
За прошедшие сутки с улиц Саратова было вывезено более 4,7 тысяч кубометров снега.