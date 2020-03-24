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Саратовские тротуары и дороги чистят от снега и наледи 214 единиц техники

Новости


Сегодня, 24 марта, городские улицы очищают от наледи и снега 214 единиц техники МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».

Также в уборке задействованы 232 рабочих данных муниципальных предприятий. Особое внимание уделяется расчистке пешеходных зон и тротуаров.

Кроме механической уборки, ведется обработка данных участков средствами для борьбы с гололедицей. За ночь израсходовано 435 тонн пескосоляной смеси и 209 тонн реагентов.

За прошедшие сутки с улиц Саратова было вывезено более 4,7 тысяч кубометров снега.
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