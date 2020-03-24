Сегодня в Саратове все основные трамвайные и троллейбусные маршруты работают в плановом режиме
Сегодня, 24 марта, по данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», все основные трамвайные и троллейбусные маршруты работают в плановом режиме.
Ранее, в 07:07 трамвай маршрута №11 по пути с улицы Осипова в Мирный переулок столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
Из-за ДТП произошла задержка движения, но по состоянию на 08:54 работа электротранспорта была восстановлена.
По данным МКУ «Транспортное управление» все автобусы вышли на линии, перевозка пассажиров идет согласно графика.
Узнать актуальную информацию о работе транспорта можно по телефону «горячей линии» МКУ «Транспортное управление» 28-69-48.