Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт в ночь с 24 на 25 марта
В связи с ремонтными работами с 21:00 24 марта до 06:00 25 марта будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 11 км перегона Примыкание – Багаевка (пересечение с автодорогой Саратов – Березина речка в Заводском районе Саратова).
Объезд возможен по путепроводу на ул. Тульская в Заводском районе Саратова.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.