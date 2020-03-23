23 марта 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:00 | 23 марта
Вышел второй выпуск второго цикла проекта «Твои Герои, Саратов!»
16:09 | 23 марта
Завтра в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения населения
15:13 | 23 марта
Волейболистки Молодежного «Протона» приняли участие в «Финале шести»
14:20 | 23 марта
Исторический парк «Россия — Моя история» откроет онлайн-доступ к уникальным материалам мультимедийных экспозиций
13:25 | 23 марта
В Саратовской области дачные поезда назначаются с 1 апреля
13:23 | 23 марта
В Саратовской области проведено внеплановое заседание КЧС
12:30 | 23 марта
Людям с ОВЗ рассказали о приемах управления эмоциональным состоянием
11:43 | 23 марта
Из-за снега в Саратовской области закрыто несколько автодорог
10:50 | 23 марта
Улицы Саратова очищают от снега более двухсот единиц техники
10:43 | 23 марта
«Шины КАМА, Нижнекамский завод грузовых шин» – в рейтинге легендарных брендов ТАССР
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Вышел второй выпуск второго цикла проекта «Твои Герои, Саратов!»

Новости


На историко-патриотическом канале Саратовского регионального отделения Российской Ассоциации Героев на видео-хостинге YouTube вышел 2-й выпуск 2-го цикла проекта «Твои Герои, Саратов!» – «Легендарный партизан. Фронт в тылу врага».

Выпуск посвящён 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В нем идет рассказ о самом молодом основателе партизанского движения в Белоруссии, уроженце Саратовской области, Герое Советского Союза Алексее Федоровиче Данукалове.

Автором проекта «Твои Герои, Саратов!» является депутат Саратовской городской Думы, руководитель Саратовского регионального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк», руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев», Герой Российской Федерации - Александр Янклович.
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