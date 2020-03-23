Вышел второй выпуск второго цикла проекта «Твои Герои, Саратов!»
На историко-патриотическом канале Саратовского регионального отделения Российской Ассоциации Героев на видео-хостинге YouTube вышел 2-й выпуск 2-го цикла проекта «Твои Герои, Саратов!» – «Легендарный партизан. Фронт в тылу врага».
Выпуск посвящён 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В нем идет рассказ о самом молодом основателе партизанского движения в Белоруссии, уроженце Саратовской области, Герое Советского Союза Алексее Федоровиче Данукалове.
Автором проекта «Твои Герои, Саратов!» является депутат Саратовской городской Думы, руководитель Саратовского регионального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк», руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев», Герой Российской Федерации - Александр Янклович.