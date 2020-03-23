Исторический парк «Россия — Моя история» откроет онлайн-доступ к уникальным материалам мультимедийных экспозиций
В рамках спецпроекта по сохранению исторической памяти Исторический парк «Россия — Моя история» откроет онлайн-доступ к уникальным материалам мультимедийных экспозиций.
«Пользователи социальных сетей смогут найти разные материалы по российской истории в каждом из регионов присутствия проекта и при необходимости поделиться ими с друзьями, показать в школе, задать интересующие вопросы, не выходя из уже привычного всем формата общения в социальных сетях», - сообщил руководитель ассоциации исторических парков Есин Иван Владимирович.
Премьеры авторских фильмов, релизы цифровых реконструкций, выпуск анимационных материалов будут проходить поэтапно, а местом хранения станет официальный инстаграм-аккаунт проекта @myhistory_project.