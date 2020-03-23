В Саратовской области проведено внеплановое заседание КЧС
Сегодня в Главном управлении МЧС России по Саратовской области под руководством заместителя Председателя Правительства области Романа Бусаргина и начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Татаркина проведено внеплановое заседание КЧС и ОПБ при Правительстве области.
На повестке дня вопрос обеспечения дорожно-транспортного сообщения на территории Саратовской области. В заседании посредством селекторной связи приняли участие главы муниципальных районов и городских округов области.
Напомним, в результате неблагоприятных метеоявлений (выпадение обильных осадков, низовая метель) возникло затруднение в движении автотранспорта в Хвалынском районе по ФАД 1Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" с 47 по 140 км (в районе н.п. Новояблонка). Имеется объездной путь через н.п. Алексеевка Хвалынского района (объезд составляет 37 км). Пострадавших нет.
В ходе заседания КЧС и ОПБ в режиме видеоконференцсвязи начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Хвалынского района Елена Гурьянова доложила о ситуации на месте, отчиталась о работе по расчистке дорог.
Сейчас на месте работают 14 единиц техники ФКУ «Большая Волга», спасатели Областной службы спасения, сотрудники полиции, Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Саратовской области и подвижный пункт управления.
На случай необходимости имеются 4 пункта обогрева: кафе ИП «Кузина», кафе ООО «Лукойл-нижневолжскнефтепродукт», кафе ИП «Скворцов», кафе – гостиница «Сказка».
Осуществляется непрерывный мониторинг состояния дорог.
Заместитель Председателя Правительства области Роман Бусаргин поручил завершить до конца дня работы по расчистке дорог, устранить нарушения в транспортном сообщении на территории области.