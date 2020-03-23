В Саратовской области дачные поезда назначаются с 1 апреля
В связи с приближением дачного сезона с 1 апреля в Саратовской области назначаются следующие пригородные поезда:
- № 6312 Татищево – Примыкание отправлением со ст. Татищево по средам, субботам и воскресеньям в 12:27, прибытием на конечную ст. Примыкание в 14:17;
- № 6309 Саратов-1 – Тарханы отправлением со ст. Саратов-1 по средам, субботам и воскресеньям в 13:24, прибытием на конечную ст. Тарханы в 15:09;
- № 6478 Тарханы – Анисовка отправлением со ст. Тарханы по средам, субботам и воскресеньям в 12:27, прибытием на конечную ст. Анисовка в 15:08.
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Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».