23 марта 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
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17:00 | 23 марта
Вышел второй выпуск второго цикла проекта «Твои Герои, Саратов!»
16:09 | 23 марта
Завтра в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения населения
15:13 | 23 марта
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14:20 | 23 марта
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13:25 | 23 марта
В Саратовской области дачные поезда назначаются с 1 апреля
13:23 | 23 марта
В Саратовской области проведено внеплановое заседание КЧС
12:30 | 23 марта
Людям с ОВЗ рассказали о приемах управления эмоциональным состоянием
11:43 | 23 марта
Из-за снега в Саратовской области закрыто несколько автодорог
10:50 | 23 марта
Улицы Саратова очищают от снега более двухсот единиц техники
10:43 | 23 марта
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В Саратовской области дачные поезда назначаются с 1 апреля

Новости


В связи с приближением дачного сезона с 1 апреля в Саратовской области назначаются следующие пригородные поезда:

- № 6312 Татищево – Примыкание отправлением со ст. Татищево по средам, субботам и воскресеньям в 12:27, прибытием на конечную ст. Примыкание в 14:17;
- № 6309 Саратов-1 – Тарханы отправлением со ст. Саратов-1 по средам, субботам и воскресеньям в 13:24, прибытием на конечную ст. Тарханы в 15:09;
- № 6478 Тарханы – Анисовка отправлением со ст. Тарханы по средам, субботам и воскресеньям в 12:27, прибытием на конечную ст. Анисовка в 15:08.

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Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

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