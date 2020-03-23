«Шины КАМА, Нижнекамский завод грузовых шин» – в рейтинге легендарных брендов ТАССР
Шинный бренд КАМА, выпускаемый на предприятиях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES, вошел в список участников второго этапа голосования «100 легендарных брендов ТАССР».
В рамках масштабного проекта пользователи выберут победителей в 43 регионах Республики. Также в рейтинге легендарных брендов – предприятие Шинного бизнеса KAMA TYRES.
Отдать свой голос в номинации «Нижнекамский район» за «Шины КАМА, Нижнекамский завод грузовых шин» можно по ссылке: http://100brand.ru/. Голосование открыто до 31 марта.
«По итогам первых недель народного голосования мы уверенно держимся в лидерах рейтинга. Спасибо нашим партнерам и коллегам, жителям нашей Республики за доверие и поддержку!» – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».
В декабре 1973 года стартовало строительство нижнекамского завода грузовых шин. Первая продукция предприятия – грузовая покрышка для большегрузных автомобилей «УРАЛ» – сошла с конвейера спустя пять лет. Мощности первой очереди были приняты в эксплуатацию 30 июня 1978 года. Объем составил 450 тыс. шин за год.
В прошлом году ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» присоединили к ООО «Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин». Проектная мощность крупного объединенного предприятия составила 4,5 млн шин в год. В ассортименте предприятия сегодня насчитывается более 70 ЦМК шин КАМА и KAMA PRO, порядка 40 позиций комбинированных шин КАМА. Всего потребителям доступно более 110 товарных позиций грузовых шин.
Проект «100 легендарных брендов ТАССР» организует издательский дом «Комсомольская правда». Мероприятие приурочено к значимому событию – 100-летию со дня образования Татарской АССР. Имена победителей проекта станут известны в апреле 2020 года.
В рамках масштабного проекта пользователи выберут победителей в 43 регионах Республики. Также в рейтинге легендарных брендов – предприятие Шинного бизнеса KAMA TYRES.
Отдать свой голос в номинации «Нижнекамский район» за «Шины КАМА, Нижнекамский завод грузовых шин» можно по ссылке: http://100brand.ru/. Голосование открыто до 31 марта.
«По итогам первых недель народного голосования мы уверенно держимся в лидерах рейтинга. Спасибо нашим партнерам и коллегам, жителям нашей Республики за доверие и поддержку!» – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».
В декабре 1973 года стартовало строительство нижнекамского завода грузовых шин. Первая продукция предприятия – грузовая покрышка для большегрузных автомобилей «УРАЛ» – сошла с конвейера спустя пять лет. Мощности первой очереди были приняты в эксплуатацию 30 июня 1978 года. Объем составил 450 тыс. шин за год.
В прошлом году ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» присоединили к ООО «Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин». Проектная мощность крупного объединенного предприятия составила 4,5 млн шин в год. В ассортименте предприятия сегодня насчитывается более 70 ЦМК шин КАМА и KAMA PRO, порядка 40 позиций комбинированных шин КАМА. Всего потребителям доступно более 110 товарных позиций грузовых шин.
Проект «100 легендарных брендов ТАССР» организует издательский дом «Комсомольская правда». Мероприятие приурочено к значимому событию – 100-летию со дня образования Татарской АССР. Имена победителей проекта станут известны в апреле 2020 года.