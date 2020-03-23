23 марта 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:00 | 23 марта
Вышел второй выпуск второго цикла проекта «Твои Герои, Саратов!»
16:09 | 23 марта
Завтра в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения населения
15:13 | 23 марта
Волейболистки Молодежного «Протона» приняли участие в «Финале шести»
14:20 | 23 марта
Исторический парк «Россия — Моя история» откроет онлайн-доступ к уникальным материалам мультимедийных экспозиций
13:25 | 23 марта
В Саратовской области дачные поезда назначаются с 1 апреля
13:23 | 23 марта
В Саратовской области проведено внеплановое заседание КЧС
12:30 | 23 марта
Людям с ОВЗ рассказали о приемах управления эмоциональным состоянием
11:43 | 23 марта
Из-за снега в Саратовской области закрыто несколько автодорог
10:50 | 23 марта
Улицы Саратова очищают от снега более двухсот единиц техники
10:43 | 23 марта
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Людям с ОВЗ рассказали о приемах управления эмоциональным состоянием

Новости


На прошедшей неделе в Центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» заведующий кафедрой экономической психологии и психологии государственной службы Поволжского института управления РАНХиГС, практикующий психолог Оксана Понукалина провела тренинг «Эмоциональный интеллект в публичных выступлениях».

Участниками тренинга стали лица с ограниченными возможностями здоровья и представители учреждений культуры города Саратова.

Доцент ПИУ РАНХиГС Оксана Понукалина рассказала о значении эмоционального интеллекта, необходимости управления эмоциями в стрессовых ситуациях и продемонстрировала несколько упражнений на расслабление и работу со стрессом. Одними из важнейших правил управления эмоциями являются идентификация собственного состояния, озвучивание эмоций и правильное дыхание.

Для лиц, проходящих курс реабилитации в Центре «Парус Надежды», это мероприятие стало уникальным опытом участия в психологическом тренинге, где они научились технологиям расслабления и концентрации.
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