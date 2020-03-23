Улицы Саратова очищают от снега более двухсот единиц техники
Сегодня, 23 марта, городские улицы и тротуары в связи с погодными условиями очищают от снега 204 единицы техники МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».
Также на уборке задействованы 204 сотрудника муниципальных предприятий.
В ночь с 22 на 23 марта на дорогах работали 210 единиц техники.
Помимо механической очистки, ведется активная обработка дорожного полотна, пешеходных зон и переходов пескосоляной смесью и реагентами, которых израсходовано 963 и 479 тонн соответственно.
В настоящее время с дорог и пешеходных зон города вывезено 2 тысячи кубометров снега.